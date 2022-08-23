В Казахстане приостановлен выпуск Hyundai Ассent и Creta

Казахстанский завод Hyundai Trans Kazakhstan принял решение о временной приостановке производства седана Hyundai Ассent и кроссовера Creta. Эти модели выпускались из комплектующих, поставляемых с российского завода Hyundai, однако их запасы подошли к концу, поскольку поставки были прекращены в связи с геополитической ситуацией.

Как сообщили порталу Forbes.kz в Astana Motors, компании удалось договориться с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран, однако сроки возобновления производства Hyundai Ассent и Creta назвать не смогли. Между тем, покупателям, которые ожидают автомобили этих моделей, дилеры предлагают остаться в очереди либо выбрать другую модель Hyundai. В настоящее время компания Astana Motors не отказывается от обязательств по увеличению производства автомобилей и расширяет модельную линейку. Так, в дилерских центрах Казахстана уже представлен хэтчбек i30, а в ближайшее время придет компактный кроссовер Bayon.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе – июле 2022 года алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 19322 легковых автомобилей (+35,4%). При этом Hyundai занимает второе место среди лидеров казахстанского авторынка с показателем 15563 проданных машин (+9,3%).

Напомним, строительство завода Hyundai Trans Kazakhstan началось в апреле 2019 года, а в октябре 2020-го состоялся полноценный запуск предприятия, на котором выпускаюися семь моделей Hyundai – Accent, Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe и Palisade. Общий объем инвестиций в проект составил более 28 млрд тенге, их которых 30% (свыше 8 млрд тенге) – собственные средства «Астана Моторс», 70% (20 млрд тенге) – кредитные, привлеченные от АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности».

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Фото: Astana Motors