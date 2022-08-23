С 1 сентября в России в очередной раз изменятся правила техосмотра

Осталась всего неделя до запуска обновленных правил прохождения техосмотра для транспорта. С 1 сентября обязательных пунктов, на которые будут обращать внимание операторы, станет меньше: вместо 82 их будет 55. Проверкой аптечек, огнетушителей, знака «Аварийная остановка», светоотражающих жилетов - то есть, всякой всячины, не связанной конкретно с безопасностью эксплуатации транспортного средства, на пунктах техосмотра больше заниматься не будут, оставив контроль за этими вещами инспекторам ГИБДД и на совести самих автовладельцев.

Не станут обращать внимание на «каплепадение масел и рабочих жидкостей» из двигателей, коробок передач, кондиционера, аккумулятора и пр. (исключение составляет подтекание тормозной жидкости, на это смотреть будут в обязательном порядке). Подается ли на лобовое стекло жидкость из бачка стеклоомывателя - тоже никого не заинтересует, хотя сам бачок должен быть в наличии, причем, предусмотренный производителем. Выпал из зоны внимания проверяющих даже уровень шума выхлопной системы: шум - это нарушение не по линии безопасности. Вместо остаточной глубины рисунка протектора теперь будет измеряться его высота.

Вызывает удивление, но даже коррозия, и механические повреждения трубопроводов и шлангов больше не будут влиять на заключение экспертов. А вот всякие электронные примочки, которые водители любят лепить к лобовому стеклу, перед техосмотром придется снимать, как и раньше, потому что в обязательных пунктах новой процедуры техосмотра проверка обзорности осталась. Самостоятельно установленные навигаторы, регистраторы, держатели для мобильных телефонов и прочие современные удобства - лепить там, где вам хочется, запрещено. Это подпадает под пункт «отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя».

Полный перечень пунктов, включенных в Постановление Правительства РФ N306 от 9 марта 2022 года, можно посмотреть здесь.

Остается только напомнить, что техосмотры с недавнего времени у нас для частников являются добровольными. А обязательными они становятся, если вы заменили в автомобиле двигатель или установили газобаллонное оборудование, провели серьезный конструкционный тюнинг. Ну, и конечно - при продаже автомобиля, если он старше 4 лет. Опять же - без техосмотра ваш автомобиль не выпустят ни в одну страну Евросоюза.

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