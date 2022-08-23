Рост рынка автомобилей с пробегом наблюдается лишь в Дагестане

Среди всех регионов РФ рост рынка легковых машин с пробегом сохраняется лишь в Республике Дагестан, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, в Дагестане за 7 месяцев 2022 года своих владельцев поменяли 60,4 тыс. автомобилей, и этот объем оказался на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В других регионах РФ наблюдается падение вторичного рынка, причем в подаляющем большинстве из них оно выражено двузначными числами. Исключение составляют только Чечня (-2%), Кабардино-Балкария (-6,9%) и Карачаево-Черкесия (-7,2%).

В остальных субъектах страны рынок легковых автомобилей с пробегом сократился не менее чем на 10%. В их число попадают и крупнейшие региональные рынки - Москва (-10,5%) и Подмосковье (-20,9%). Сильнее же всего вторичный рынок упал на Чукотке (-47,5%).

Напомним, что в целом по стране рынок подержанных машин по итогам 7 месяцев снизился на 21,5%. А с ситуацией на ряде крупных региональных рынков можно ознакомиться в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ