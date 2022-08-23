Автозавод «Москвич» разработает собственную платформу электромобиля

Московский автомобильный завод «Москвич» разработает собственную платформу электромобиля. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин в своем Telegram-канале. Он также подтвердил планы завода о том, что до конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями.

Как сообщалось ранее, в 2023 году предприятие «Москвич» выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч штук соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

Напомним, правительство Москвы и КАМАЗ договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей. КАМАЗ выступит технологическим партнером проекта. Также сформирована дорожная карта по созданию российской унифицированной платформы автомобиля, на которой предстоит развивать модельный ряд отечественного легкового автопрома.

О нюансах эксплуатации электромобиля – читайте в нашем специальном материале.

Коллаж: АВТОСТАТ