Стала известна дата продаж упрощенной LADA Niva Travel

Дилеры АВТОВАЗа ожидают официального старта продаж внедорожника LADA Niva Travel 2022 модельного года 28 августа. Об этом агентству «ТАСС» сообщили представители нескольких дилеров LADA, добавив, что непосредственно до дилерских центров автомобили доберутся только в начале сентября. По их данным, рекомендованная розничная цена на обновленную Niva Travel составит 998 тыс. рублей.

Напомним, АВТОВАЗ возобновил производство LADA Niva Travel в начале прошлой недели. В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Список оборудования LADA Niva Travel 2022 модельного года также дополнен стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 9018 внедорожников LADA Niva Travel, что на 43,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку лидеров сегмента SUV на российском рынке после Hyundai Creta и Renault Duster.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, на котором с 6 июня действовала «четырехдневка», сегодня, 15 августа, приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе. А с 29 августа по 27 ноября 2022 года АВТОВАЗ планирует работать шесть дней в неделю, причем будут задействованы все три сборочные линии: LADA Granta (в две смены), LADA Niva (в одну смену) и В0 (в две смены), на которой должен быть возобновлен выпуск LADA Largus. Таким образом, во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

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Фото: АВТОВАЗ