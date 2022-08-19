JAC показал российским дилерам два новых кроссовера

Компания JAC в рамках дилерской конференции, которая недавно прошла в Сочи, впервые представила в России две новинки JAC – кроссоверы JS4 и JS6. Как пишет портал «Китайские автомобили», первым поступит в продажу JAC JS4 – это должно произойти ориентировочно в октябре, а JS6 ожидается у дилеров не раньше ноября. При этом стоимость моделей на сегодняшний день не определена. Между тем, оба кроссовера уже формально готовы к продажам: в базе Росстандарта есть даже по два ОТТС на каждую из моделей – казахстанской и китайской сборки.

Напомним, компания JAC Motors уже объявила российские комплектации нового компактного кроссовера JAC JS4. Габариты модели составляют 4410х1800х1660 мм, колесная база равна 2620 мм. JAC JS4 будет доступен в России в четырех фиксированных комплектациях, различающихся двигателями и трансмиссиями, а также уровнем дополнительного оборудования. В начальной версии Comfort машина получит атмосферный мотор объемом 1,6 литра, развивающий 118 л.с. и 150 Нм, а пару ему составит 6-ступенчатая «механика» MF20B9 собственного производства JAC. В двух комплектациях Luxury двигатель уже турбированный – 1,5-литровый агрегат мощностью 136 л.с. (200 Нм), он работает в связке с механической коробкой передач MF622D37 либо вариатором Punch VT3S. Наконец, во Flagship сочетаются исключительно турбомотор и CVT. А вот привод во всех версиях передний. Подвеска спереди типа МакФерсон, сзади – «балка».