В России запущен сервис по обмену автомобилей с пробегом

На классифайде «Авто.ру» появился сервис для обмена автомобилей, который работает как приложение для знакомств. Если пользователям понравятся автомобили друг друга, сервис предложит договориться об обмене, сообщает пресс-служба «Авто.ру».

Чтобы найти подходящую машину для обмена, пользователям нужно создать стандартное объявление о продаже автомобиля и выбрать опцию «Готов к обмену». После публикации анкеты сервис покажет возможные варианты для обмена – в первую очередь, автомобили аналогичного класса и стоимости. Можно настроить фильтры, чтобы скорректировать поиск – указать модель, тип кузова, год выпуска и регион. Алгоритм подбирает предложения, основываясь на системе рекомендаций. Сервис покажет продавцу разницу в стоимости его предложения и других пользователей. Можно выбрать вариант с «доплатой», автомобиль дешевле или найти аналогичное предложение по цене.

По данным «Авто.ру», более половины пользователей, которые решили продать автомобиль на классифайдах, хотят купить другую машину. При этом 36% планируют покупку б/у автомобиля, еще 17% нацелены на приобретение нового. А вот 11% пользователей и вовсе решили отказаться от автомобиля.

Как рассказал руководитель команды продаж ЦФО Марат Богодяров, по сравнению с прошлым годом срок выбора и поиска автомобилей на сайтах с объявлениями сократился. Например, средний срок выбора автомобиля в ценовом сегменте до 500 тысяч рублей составляет 15 дней, тогда как на поиски машины стоимостью свыше 3 миллионов уходит в среднем 18 дней.

Также сокращается количество просмотренных объявлений и сужается круг поиска по маркам и моделям. В среднем покупатель рассматривает к покупке от 7 до 9 брендов. Несмотря на это, количество совершенных звонков по объявлениям выросло. Пользователь совершает в среднем от 2 до 6 звонков.

Прежде, чем начать обмениваться автомобилями с пробегом, рекомендуем быстро узнать их стоимость на рынке - с помощью нашего калькулятора «Оценить авто».

Фото: «Авто.ру»