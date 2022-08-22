ГК «АвтоСпецЦентр» подвела итоги работы за 1 полугодие 2022 года

ГК «АвтоСпецЦентр» по итогам первого полугодия 2022 года получила суммарную выручку в размере 17,04 млрд рублей без НДС. При этом несмотря на общую отрицательную динамику в отрасли, показатели компании в направлениях продаж автомобилей с пробегом и сервисного обслуживания показали рост к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба дилера.

Так, выручка ГК «АвтоСпецЦентр» от продаж автомобилей с пробегом в отчетный период выросла на 22% до 4,75 млрд рублей без НДС, что составляет 27,9% от общей выручки. Объем продаж автомобилей с пробегом достиг 3035 штук при том, что средняя стоимость авто с пробегом составила 1,88 млн рублей.

Выручка компании от услуг по техническому обслуживанию и ремонту увеличилась на 65% до 2,74 млрд рублей без НДС – 16% от всей выручки компании. Выработка нормо-часов за первые шесть месяцев 2022 года составила 386 587 часов.

Продажи новых автомобилей по-прежнему занимают значительную долю в структуре выручки компании – 47,3%. За первое полугодие ГК «АвтоСпецЦентр» реализовала 2928 новых автомобилей, а средняя стоимость нового автомобиля составила 2,67 млн рублей. Выручка от F&I составляет 3,75% в общей структуре. Доля продаж новых автомобилей в кредит физическим лицам увеличилась на 6,3 п.п. и составила 64,5%. Проникновение каско по итогам полугодия увеличилось на 3 п.п. и достигло 82%.

В текущем году ГК «АвтоСпецЦентр» активно развивает направление автомобилей с пробегом, включая выкуп, и сервисное обслуживание, продолжает наращивать долю китайских брендов в своем портфеле и запускает новые смежные проекты. Так, в январе 2022 года АвтоСпецЦентр Chery Дубровка начал прием заявок на новые автомобили Chery, а в июне на этой же локации открылся дилерский центр премиум-сегмента – АвтоСпецЦентр EXEED Дубровка. Кроме того, в июле компания подписала дилерское соглашение с Changan Motors Rus, входящей в «большую четверку» автопроизводителей из Китая, и стала новым официальным дилером марки. А в августе портфель брендов холдинга пополнился китайским HISUN – производителем внедорожной техники для активного отдыха: квадроциклов и багги.

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Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»