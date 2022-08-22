Доля «китайцев» на российском рынке установила новый рекорд

Китайские автопроизводители продолжают наращивать свою долю на рынке РФ. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», по итогам третьей недели августа она установила новый рекорд.

Так, с 15 по 21 августа 2022 года россияне купили 2590 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 26,4% от общего количества. Как следствие, доля «китайцев» достигла максимального уровня за все время присутствия на российском рынке.

По этому показателю они уже уверенно обходят «корейцев», доля которых за отчетный период составила 16,1%. Выше располагаются лишь российские бренды, результат которых равен 39%.

В ТОП-5 марок по итогам третьей недели августа вошли сразу три китайские. Лидирует здесь отечественная LADA – 3613 купленных новых легковых машин). На втором месте находится корейская Kia (936 шт.), а далее идут представители КНР: Haval (732 шт.), Geely (719 шт.) и Chery (672 шт.).