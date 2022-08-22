За третью неделю августа россияне купили легковых автомобилей на 15% больше, чем за вторую

Третья неделя августа ознаменовалась ростом российского авторынка. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» по рынку новых легковых машин за период с 15 по 21 августа 2022 года.

Так, за последние семь дней в нашей стране было куплено 9798 новых легковых автомобилей – на 15% больше, чем за вторую неделю августа (с 8 по 14 число). При этом на их долю пришлось 77,6% от всего объема рынка автомобильной техники.

Что касается остальных сегментов, то грузовики показывают небольшой рост (+2% до 1566 шт.), а LCV – незначительное снижение (-0,3% до 1087 шт.). А вот сегмент автобусов упал на 13% (до 173 шт.).

Всего же за третью неделю августа в РФ было куплено 12624 единиц новой автомобильной техники – на 11% больше, чем неделей ранее. Более подробная информация об этом содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ