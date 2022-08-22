В России закрыт проект по производству электромобилей Zetta

Компания Zetta отказалась от планов по запуску производства электромобилей и свернула проект. Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», всего было собрано пять экземпляров Zetta.

Напомним, серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 планировалось наладить на заводе Zetta в Тольятти в объеме до 15 тыс. машин в год. Для City Modul 1 было предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км, переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км и полноприводная с запасом хода примерно 500 км. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Как заявлялось, в случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta компания может разработать электрическое купе. Кроме того, на предприятии были готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планировалась также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

Какие электромобили могут появиться в России - читайте в «Календаре новинок».

Фото: Zetta