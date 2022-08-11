Geely Monjaro станет подключаемым гибридом

Китайский автопроизводитель Geely готовится к выпуску новой гибридной версии кроссовера Xingyue L PHEV, известного в России как Monjaro. Фотографии новинки опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Напомним, что у компании Geely уже есть серийная модель Monjaro (Xingyue L Hi-X) в версии классический гибрид HEV. Но в данном случае речь идет о модификации подключаемого гибрида (PHEV).

Как пишет портал «Китайские автомобили», ощутимых изменений во внешнем виде такого кроссовера не ожидается. Самыми заметными нововведениями станут измененный передний бампер, новый шильдик на двери багажника и порт для зарядки аккумулятора, расположенный на заднем левом крыле. Также новая модификация Monjaro обзаведется дополнительным комплектом аэродинамических колесных дисков с измененным дизайном. Габариты автомобиля не изменились: 4770 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1689 мм в высоту. Размер колесной базы – 2845 мм.

Новая гибридная версия Geely Xingyue L PHEV получит силовую систему, состоящую из 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом мощностью 204 л.с. и электромотора. А в качестве тягового аккумулятора автомобиль получит тройную литиевую батарею от компании Ningde Times. Снаряженная масса кроссовера составит 2042 кг.

Напомним, что премьера российского Geely Monjaro в стандартном исполнении ожидается в четвертом квартале этого года. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

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Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая