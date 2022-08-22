Ford выпустил ретроверсии Bronco и Bronco Sport

Компания Ford представила ретроверсии внедорожника Bronco и кроссовера Bronco Sport. Оба получили исполнения Heritage Edition и Heritage Limited Edition, подражающие классическому Bronco из 1960-х. Эту связь подчеркивает даже тираж: 1966 экземпляров для каждого типа кузова, пишет портал Motor.ru.

Bronco Heritage Edition проще всего опознать по двухцветному кузову с крышей Oxford White и по белой решке радиатора с красной надписью «Ford». Другие особенности версии – 17-дюймовые винтажные колеса и пластиковые расширители колесных арок, придающие вездеходу более брутальный вид. Стальной передний бампер с порошковым напылением, интегрированными буксировочными проушинами и «противотуманками» – стандартное оснащение.

Внедорожник Bronco Heritage Edition будет доступен в пяти цветах, Heritage Limited Edition – только в синем Robin’s Egg Blue, похожим на оттенок Arcadian Blue для «Бронко» 1966 года. В следующем году в палитру обещают добавить желтый Yellowstone Metallic, а в 2024-м – синий Peak Blue.

При этом в основе обычного Heritage лежит комплектация Big Bend c пакетом Sasquatch (2.3 EcoBoost, 274 л.с., 420 Нм), а Heritage Limited Edition построен на базе Bronco Badlands, и отличается не только декором, но и двигателем (V6 2.7, 314 л.с., 542 Нм).

Кроссовер Bronco Sport серии Heritage тоже получил крышу и решетку радиатора в цвете Oxford White, колеса диаметром 17 дюймов и особую отделку салона. Младший Heritage Edition идет с мотором 1.5 (183 л.с., 258 Нм), старший Limited Edition – с 2.0 (248 л.с., 373 Нм). Оба комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» и подвеской High-Performance Off-road Stability Suspension (H.O.S.S.), включающей однотрубные задние амортизаторы, перенастроенные передние стойки с гидравлическими буферами отбоя и стабилизаторы.

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Фото: Ford