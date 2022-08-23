Китайская XPeng представила флагманский кроссовер G9

Китайская компания XPeng Motors представила флагманский кроссовер XPeng G9, который впервые был показан еще прошлой осенью в статусе концепт-кара. Производство новинки начнется в сентябре, а старт продаж запланирован на четвертый квартал. Цены пока не объявлены, но в компании пообещали, что флагман будет стоить менее 500 тыс. юаней (74 тыс. долларов), пишет издание «Авторевю».

По размерам и формату XPeng G9 попадает в один класс с кроссоверами Lexus RX или Mercedes-Benz GLE: длина – 4891 мм, ширина – 1937 мм, высота – 1680 мм. Колесная база – 2998 мм. Китайский кроссовер имеет «дорогие» пропорции со сдвинутой назад кабиной, безрамочные стекла и выдвижные ручки дверей. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd – 0,272. Например, у того же Mercedes-Benz GLE этот коэффициент равен 0,29.

В основе XPeng G9 лежит шасси с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Уже в «базе» – регулируемая пневматическая подвеска с двухкамерными пневмобаллонами. Заявлен автопилот третьего уровня с двумя процессорами Nvidia Orin общей производительностью 508 топс (триллионов операций в секунду), хотя это уже не рекорд среди подобных систем. А силовая установка XPower третьего поколения имеет рабочее напряжение 800 вольт, как у электромобилей Porsche Taycan, Audi e-tron GT, а также моделей Kia и Hyundai.