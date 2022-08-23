Китайская XPeng представила флагманский кроссовер G9

Китайская компания XPeng Motors представила флагманский кроссовер XPeng G9, который впервые был показан еще прошлой осенью в статусе концепт-кара. Производство новинки начнется в сентябре, а старт продаж запланирован на четвертый квартал. Цены пока не объявлены, но в компании пообещали, что флагман будет стоить менее 500 тыс. юаней (74 тыс. долларов), пишет издание «Авторевю».
По размерам и формату XPeng G9 попадает в один класс с кроссоверами Lexus RX или Mercedes-Benz GLE: длина – 4891 мм, ширина – 1937 мм, высота – 1680 мм. Колесная база – 2998 мм. Китайский кроссовер имеет «дорогие» пропорции со сдвинутой назад кабиной, безрамочные стекла и выдвижные ручки дверей. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd – 0,272. Например, у того же Mercedes-Benz GLE этот коэффициент равен 0,29.
В основе XPeng G9 лежит шасси с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Уже в «базе» – регулируемая пневматическая подвеска с двухкамерными пневмобаллонами. Заявлен автопилот третьего уровня с двумя процессорами Nvidia Orin общей производительностью 508 топс (триллионов операций в секунду), хотя это уже не рекорд среди подобных систем. А силовая установка XPower третьего поколения имеет рабочее напряжение 800 вольт, как у электромобилей Porsche Taycan, Audi e-tron GT, а также моделей Kia и Hyundai.
Базовый заднеприводный XPeng G9 имеет один электромотор с отдачей 313 л.с. и 430 Нм. У полноприводной модификации добавлен передний электромотор мощностью 238 л.с., а пиковая отдача системы достигает 551 л.с. и 717 Нм. Обе версии оснащены тяговым аккумулятором емкостью 98 кВт-ч, но в первом случае паспортная дальность хода – 702 км (по циклу CLTC), а во втором – 650 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Зарядное устройство постоянного тока способно за 5 минут восполнить заряд для броска на 200 км.
Пятиместный салон имеет богатую отделку, четыре основных посадочных места (кроме центрального на втором ряду) оснащены подогревом и вибромассажером. Передние кресла вдобавок имеют электрорегулировки и вентиляцию, у сиденья пассажира есть откидная подставка для ног. У заднего дивана – электропривод регулировки наклона и складывания спинок.
На передней панели – компактный приборный экран и два 15-дюймовых экрана медиасистемы, которые установлены в едином корпусе. Аналоговых кнопок почти не осталось, всю центральную консоль занимают площадки для беспроводной зарядки гаджетов, зато есть развитое голосовое управление. Проекционный дисплей не предусмотрен, но среди опций заявлена аудиосистема Dynaudio, которая имеет 28 динамиков и мощность 2250 ватт.
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Фото: XPeng