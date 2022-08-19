На российском рынке резко выросла доля самосвалов

В России наблюдается резкий рост доли продаж самосвалов. Это зафиксировали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых грузовых автомобилей.

Если в январе – марте нынешнего года доля самосвалов составляла 20 – 23% от общего объема рынка грузовиков, то в апреле она выросла до 33%, в мае – до 36%, а в июне – до 43%. В июле их доля достигла уже 48%, т.е. практически половины рынка!

Эксперты агентства отмечают, что продажи самосвалов в нашей стране растут на фоне общего падения рынка грузовых машин – по итогам 7 месяцев 2022 года эти показатели составили +14% и -21% соответственно. Помимо обновления парка, особую роль тут играет увеличение объемов федерального строительства, которое требует закупок новых самосвалов.