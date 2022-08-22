Geely раскрыла подробности об электрическом пикапе Radar RD6 | АВТОСТАТ

Geely раскрыла подробности об электрическом пикапе Radar RD6

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Geely раскрыла подробности об электрическом пикапе Radar RD6

Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев
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Бренд Radar, принадлежащий китайской компании Geely, раскрыл характеристики своей первой модели – электрического пикапа RD6. Это грузовичок для активного отдыха, адресованный жителям крупных городов и построенный на платформе SEA от Zeekr 001 и smart #1.

Как пишет портал Motor.ru, по размерам RD6 сопоставим с пикапами Toyota Hilux или Isuzu D-Max. Модель предложат с двухрядной кабиной и грузовой платформой длиной 1525 мм, а его паспортная грузоподъемность составит 755 кг.

В кузове электрокара установлены четыре розетки на 220 В, от которых можно запитать любые бытовые приборы – от чайника до кондиционера и электрического гриля. Максимальная выходная мощность – 6 кВт. Для размещения походного скарба предусмотрены герметичные отсеки под капотом (70 л) и под задними сиденьями (48 л). При этом передняя панель и центральная консоль заимствованы у внедорожника Geely HaoYue.

Geely раскрыла подробности об электрическом пикапе Radar RD6

Силовая установка пока будет одна: задний электромотор на 272 л.с. и тяговая батарея емкостью 85,9 кВтч-ч с рабочим напряжением 352 вольта. По неподтвержденной информации, до «сотни» пикап разгоняется примерно за шесть секунд, а дальность хода на одной зарядке превышает 600 км. Позднее в гамме могут появиться и более мощные версии, но пока о них ничего не сообщается.

Зато известно, что для RD6 подготовлена широкая линейка аксессуаров. Помимо фирменных досок для серфинга, в нее войдут жесткая крышка грузовой платформы, мини-холодильник и радиоприемник. В Китае продажи электрокара начнутся до конца этого года, но цены пока не объявлены.

Geely раскрыла подробности об электрическом пикапе Radar RD6

Между тем Geely уже строит планы на будущее и обещает выпустить под брендом Radar средне- и полноразмерный пикап «новой энергии», крупный грузовик и внедорожник, а также полностью электрический квадроцикл.

Сколько всего автомобилей Geely зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиэлектромобиликитайские автомобилисегмент pickupgeely

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