Geely раскрыла подробности об электрическом пикапе Radar RD6

Бренд Radar, принадлежащий китайской компании Geely, раскрыл характеристики своей первой модели – электрического пикапа RD6. Это грузовичок для активного отдыха, адресованный жителям крупных городов и построенный на платформе SEA от Zeekr 001 и smart #1.
Как пишет портал Motor.ru, по размерам RD6 сопоставим с пикапами Toyota Hilux или Isuzu D-Max. Модель предложат с двухрядной кабиной и грузовой платформой длиной 1525 мм, а его паспортная грузоподъемность составит 755 кг.
В кузове электрокара установлены четыре розетки на 220 В, от которых можно запитать любые бытовые приборы – от чайника до кондиционера и электрического гриля. Максимальная выходная мощность – 6 кВт. Для размещения походного скарба предусмотрены герметичные отсеки под капотом (70 л) и под задними сиденьями (48 л). При этом передняя панель и центральная консоль заимствованы у внедорожника Geely HaoYue.
Силовая установка пока будет одна: задний электромотор на 272 л.с. и тяговая батарея емкостью 85,9 кВтч-ч с рабочим напряжением 352 вольта. По неподтвержденной информации, до «сотни» пикап разгоняется примерно за шесть секунд, а дальность хода на одной зарядке превышает 600 км. Позднее в гамме могут появиться и более мощные версии, но пока о них ничего не сообщается.
Зато известно, что для RD6 подготовлена широкая линейка аксессуаров. Помимо фирменных досок для серфинга, в нее войдут жесткая крышка грузовой платформы, мини-холодильник и радиоприемник. В Китае продажи электрокара начнутся до конца этого года, но цены пока не объявлены.
Между тем Geely уже строит планы на будущее и обещает выпустить под брендом Radar средне- и полноразмерный пикап «новой энергии», крупный грузовик и внедорожник, а также полностью электрический квадроцикл.
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Фото: Geely