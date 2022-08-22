Geely раскрыла подробности об электрическом пикапе Radar RD6

Бренд Radar, принадлежащий китайской компании Geely, раскрыл характеристики своей первой модели – электрического пикапа RD6. Это грузовичок для активного отдыха, адресованный жителям крупных городов и построенный на платформе SEA от Zeekr 001 и smart #1.

Как пишет портал Motor.ru, по размерам RD6 сопоставим с пикапами Toyota Hilux или Isuzu D-Max. Модель предложат с двухрядной кабиной и грузовой платформой длиной 1525 мм, а его паспортная грузоподъемность составит 755 кг.

В кузове электрокара установлены четыре розетки на 220 В, от которых можно запитать любые бытовые приборы – от чайника до кондиционера и электрического гриля. Максимальная выходная мощность – 6 кВт. Для размещения походного скарба предусмотрены герметичные отсеки под капотом (70 л) и под задними сиденьями (48 л). При этом передняя панель и центральная консоль заимствованы у внедорожника Geely HaoYue.