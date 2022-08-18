Chery привезет в Россию два новых седана

Компания Chery планирует представить на российском рынке два новых седана, которые появятся в продаже уже в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков, добавив, что на эти модели компания уже принимает заказы от корпоративных клиентов. Вероятно, речь идет об Arrizo 5 и Arizzo 8, пишет портал Motor.ru.

Между тем, по словам Шмакова, седаны могут появиться не только под маркой Chery, но и под одним из суббрендов компании. Помимо самой Chery, на российском рынке представлен премиальный EXEED, однако седанов в его линейке нет, а также Omoda, которая дебютирует в России до конца текущего года – ее первенцем станет кроссовер C5.

Ранее стало известно, что Chery может привезти в Россию автомобили марки Jetour, однако портал «Китайские автомобили» предполагает, что в нашей стране может быть запущен новый суббренд, под которым будут продаваться электромобили.

На сегодняшний день компания Chery продает в России только модели SUV: Tiggo 4, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO и Tiggo 8 PRO Max, а также кроссоверы премиум-марки EXEED – TXL, VX и LX. До конца 2022 года на российском рынке появятся обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, а также кроссовер C5 еще одного суббренда – Omoda. В будущем году в нашей стране начнутся продажи нового купе-кроссовера EXEED AtlantiX. Кроме того, компания Chery представит в России кроссовер Tiggo 8 PRO c гибридной установкой DHT.

По итогам июля в России было куплено 2577 автомобилей Chery, что на 37,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 15387 машин (-23,7%). Самой популярной моделью Chery на российском рынке является компактный кроссовер Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 4245 покупателей (-60%).

Полный список дилеров Chery (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Chery