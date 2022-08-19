Chery в 2022 году намерена удвоить продажи автомобилей в России

Компания Chery по итогам 2022 года планирует увеличить продажи автомобилей в России более чем в 2 раза – от 88 тысяч до 100 тыс. машин. Об этом агентству «ТАСС» заявил генеральный директор компании «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков. В 2021 году на российском рынке было реализовано 44,5 тыс. автомобилей Chery.

Вместе с тем китайский производитель в настоящее время ведет активные переговоры с российскими автозаводами относительно организации локального производства своих машин, сообщил Владимир Шмаков, не раскрыв подробностей.

«На сегодняшний день у нас три дилерских сети. Это сеть Chery – на сегодняшний день это порядка 145 – 150 дилеров. Это сеть EXEED – на сегодняшний день порядка 80 – 100 дилерских центров. И будет дилерская сеть Omoda, к формированию которой мы приступили сейчас. В общей сложности к концу этого года должно быть порядка 300 – 350 дилерских центров. А к концу следующего года, по нашим планам, – это порядка 400 – 450 дилерских центров», – рассказал глава «Чери Автомобили Рус».

По итогам июля в России было куплено 2577 автомобилей Chery, что на 37,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 15387 машин (-23,7%). Самой популярной моделью Chery на российском рынке является компактный кроссовер Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 4245 покупателей (-60%).