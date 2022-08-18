Минпромторг назвал вероятную долю электромобилей в России к 2030 году

Доля электромобилей к 2030 году может составить 15% от всего авторынка России, следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности, подготовленном Минпромторгом. Как пишет газета «Известия», планируется появление линейки высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж на 65 – 70% в год.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года рынок новых электромобилей в нашей стране вырос на 37,5% и составил 1415 машин. Между тем, в июле 2022 года россияне приобрели 137 новых электромобилей – на 29,7% меньше, чем год назад.

Всего же по состоянию на 1 июля 2022 года на территории РФ было зарегистрировано 18,7 тыс. электромобилей, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Они также отмечают, что это составляет всего лишь 0,04% от общего количества легковых машин в стране.

Какие электрокары могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».