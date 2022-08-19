АВТОВАЗ внес изменения во внешность LADA Granta

АВТОВАЗ внес изменения во внешность автомобилей LADA Granta в упрощенной комплектации Classic'22, которая лишилась хромированных элементов – они теперь имеют серую матовую поверхность. Речь об эмблеме на решетке радиатора, икс-образных накладках на переднем бампере и шильдиках на задней части автомобиля, сообщает паблик Avtograd News. Можно предположить, что это одна из мер так называемого деконтентинга – проводящейся в последнее время планомерной замены комплектующих на более дешевые аналоги.

В то же время семейство LADA Granta постепенно возвращает утраченные позиции по опциям: недавно в оснащении снова появились подушки безопасности, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и кондиционер, а также возобновился выпуск комплектации #CLUB. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

По итогам семи месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 66% до 28659 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

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Фото: Avtograd news