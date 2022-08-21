Стали известны самые популярные модели Haval в июле 2022 года

По итогам июля в России было куплено 2155 автомобилей Haval, что на 35,9% меньше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 14723 машины (-20,8%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью Haval на российском рынке в июле стал компактный кроссовер Jolion с показателем 1162 автомобиля. Второе и третье места разделили обновленные кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x, на которых остановили свой выбор по 322 покупателей.

Четвертый результат показал новый среднеразмерный кроссовер Haval Dargo – 254 купленных машины. Напомним, что продажи этой модели стартовали в июне и, как говорит директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, Dargo может занять порядка 15 – 20% в общем объеме продаж Haval.

По мнению эксперта, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15 – 20% в общем объеме продаж Haval.

Сколько всего автомобилей Haval зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Haval