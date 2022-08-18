Chery стала официальным автомобильным партнером «Спартака»

Футбольный клуб «Спартак-Москва» и автомобильная марка Chery заключили соглашение о партнерстве, которое рассчитано до конца сезона-2022/23. В рамках контракта Chery предоставит клубу свои автомобили, включая бестселлер – кроссовер Tiggo 7 PRO и семиместный полноприводный Tiggo 8 PRO Max, сообщает пресс-служба автопроизводителя. При этом уже в ближайшем матче против «Динамо» логотип Chery будет нанесен на форму основного состава красно-белых. Кроме того, сотрудничество предполагает размещение лого компании на экранах «Открытие Банк Арены», командном автобусе, официальном сайте и других рекламных площадях «Спартака».

По итогам июля в России было куплено 2577 автомобилей Chery, что на 37,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 15387 машин (-23,7%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery анонсировала появление в России обновленного кроссовера Tiggo 4, дата старта продаж которого будет объявлена до конца осени. Новинка будет доступна на российском рынке в пяти комплектациях и трех комбинациях силовых агрегатов. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (113 л.c., крутящий момент – 138 Нм) предложен в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT18. А 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. идет только в связке с вариатором CVT25. Стоит отметить, что на сегодняшний день самой популярной моделью Chery на российском рынке является как раз компактный кроссовер Tiggo 4. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года на нем остановили свой выбор 4245 покупателей, что на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Chery