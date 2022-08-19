В России числится почти 19 тысяч электромобилей

На 1 июля 2022 года на территории РФ было зарегистрировано 18,7 тыс. электромобилей, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Они также отмечают, что это составляет всего лишь 0,04% от общего количества легковых машин в стране.

Почти две трети (65,8%) всех электрокаров принадлежит марке Nissan, что соответствует 12,3 тыс. единиц. На втором месте рейтинга, с большим отставанием от лидера, располагается Tesla (2,4 тыс. шт.), на которую приходится около 13% от общего числа. Третью строчку занимает бренд Porsche (837 шт.). В ТОП-5 вошли еще Audi (718 шт.) и Mitsubishi (497 шт.). Эксперты отмечают, что на пятерку лидеров суммарно приходится 90% всего электромобильного парка в нашей стране.

Что касается модельного рейтинга, то лидирует здесь, конечно, продукция Nissan, представленная электрокаром Leaf (12,3 тыс. шт.). На второй позиции находится Tesla Model 3 (1 тыс. шт.), далее следует Porsche Taycan (837 шт.). В пятерке лидеров также оказались Audi e-tron (710 шт.) и Tesla Model Y (509 шт.).

Примерно каждый седьмой легковой автомобиль на электротяге зарегистрирован в Москве, в которой их числится 2,8 тыс. экземпляров. На втором месте среди региональных парков располагается Приморский край (1,7 тыс. шт.), на третьем - Иркутская область (1,6 тыс. шт.). Далее идет Краснодарский край (1,3 тыс. шт.), а замыкает ТОП-5 среди субъектов РФ Московская область (1 тыс. шт.).

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Фото: АВТОСТАТ