Kia обновила бюджетный микровэн Ray

Компания Kia обновила микровэн Ray, в основе которого лежит модифицированная платформа хэтчбека Picanto. Модель первого поколения представлена на рынке уже 11 лет, и этот рестайлинг стал для нее вторым. Пока представлена только пассажирская версия Kia Ray, а коммерческие фургоны (они доступны в двух- и одноместном исполнениях) дебютируют позже. На рынке Южной Кореи новинка появится в сентябре этого года по цене от 13 млн 550 тыс. вон, что в пересчете на рубли составляет около 630 тысяч.

Как пишет портал Motor.ru, рестайлинг принес Kia Ray новую оптику с другим наполнением, иные задние фонари и модернизированный обвес, а на переднем бампере появилась накладка, которая придает кей-кару более агрессивный вид. Конфигурацию дверей оставили прежней – сдвижная пассажирская дверь с правой стороны и распашная с левой – а ручку пятой двери перенесли, чтобы она не бросалась в глаза. Единственное новшество в салоне – новая приборная панель и другая отделка кресел.