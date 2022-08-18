«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2022»: запускаем шестую волну!

Агентство «АВТОСТАТ» готовит запуск шестой волны проекта «АВТОСТАТ Омнибус», направленного на изучение мнений и настроений россиян в отношении автомобилей, запчастей и расходных материалов для них. Вслед за изменением ситуации в стране меняются привычки потребления, условия покупок и многое другое. Мы смотрим, изучаем, анализируем, констатируем – и тем самым помогаем авторынку становиться все более цивилизованным и открытым.

В шестой осенней волне наших «Омнибусов» мы традиционно планируем выяснять мнение автолюбителей по зимним шинам и моторным маслам для автомобилей, но готовы расширить тематику опросов. Приглашаем всех к сотрудничеству – подсказывайте нам злободневные темы и вопросы*, а мы зададим их автолюбителям в рамках нашей выборки**.

А пока поделимся некоторыми итогами одного из наших проектов 2021 года – по моторным маслам («АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Моторные масла: предпочтения автовладельцев, пятая волна»). Как показал опрос, проведенный среди автовладельцев, самым используемым моторным маслом в 2021 году было Shell – на момент исследования оно было залито в двигатели автомобилей у 19,1% респондентов. При этом оценку качества большинство участников опроса проводило по следующим параметрам: «Работа/звук двигателя» (61,1%), «Запуск двигателя зимой» (60,6%), «Расход масла» (58,8%).

Исследование также показало, что масло для последней заливки 45,2% респондентов купили в магазине автозапчастей (в т.ч. у официального поставщика масла), а залили самостоятельно (26,9%) или на независимых СТО (26,1%). 80,4% участников опроса указали, что для последующей заливки планируют выбрать тот же бренд моторного масла, который использовали на момент опроса.

* Задать вопросы о проекте, предложить тему или подать заявку на участие можно руководителю проекта Малыгиной Татьяне: tatyana@autostat.ru.

** Наша выборка – более 3000 респондентов (формируем на основе текущей структуры активного парка РФ, с учетом возрастной и региональной составляющей, а также по происхождению брендов).

Фото: midjourney