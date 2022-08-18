В России насчитывается более 10 тысяч автомобилей Iran Khodro

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что компания Iran Khodro намерена до конца нынешнего года начать экспорт автомобилей в Россию. Между тем, это не первый заход иранского автопроизводителя на наш рынок – в нулевых годах он продавал здесь свои машины. Мы решили узнать, сколько их сегодня осталось на территории РФ.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2022 года в России насчитывалось 10,4 тыс. легковых автомобилей марки Iran Khodro, которые представлены единственной моделью Samand (седан класса С). Практически все они были произведены в 2006 – 2008 годах.

34% всех иранских машин сосредоточено в Центральном федеральном округе (3,5 тыс. шт.), 26% – в Приволжском (2,7 тыс. шт.), еще 18% – в Уральском (1,9 тыс. шт.). Таким образом, на эти три округа приходится 78% автомобилей Iran Khodro, находящихся в РФ. Соответственно оставшиеся 22% распределены по другим пяти округам, но в каждом из них числится менее одной тысячи таких машин.

Среди регионов по количеству зарегистрированных «иранцев» лидирует Тульская область – здесь их насчитывается 746 экземпляров. На втором месте находится Свердловская область (724 шт.), на третьем – Башкортостан (711 шт.). Подмосковье (662 шт.) в этом рейтинге занимает четвертую строчку, опережая Челябинскую область (616 шт.). Кроме них, в десятку крупнейших региональных парков легковых автомобилей из Ирана также попадают: Москва, Нижегородская область, Самарская область, Краснодарский край и Татарстан.

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Фото: Avito