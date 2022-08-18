В Китае представлен роскошный минивэн Zeekr 009

Китайская компания Zeekr, принадлежащая автоконцерну Geely, представила новый электрический минивэн под названием 009, который претендует на звание одного из самых роскошных на рынке Поднебесной. Официальная премьера новинки состоится 26 августа на автосалоне в Чэнду, а продажи начнутся до конца 2022 года.

Как пишет портал Autonews.ru, новый минивэн Zeekr 009 отличатся смелым дизайном, огромной пластиной на месте традиционной решетки радиатора (она оснащена 154 диодными лентами), дверной линией в стиле акульего плавника, двумя люками в крыше, раздвижными дверьми с каждой стороны и множеством камер.

Длина роскошного минивэна составляет более 5,2 м, а колесная база равна 3205 мм. В салоне есть место сразу для восьми человек, причем каждый имеет комфортное кресло и большой запас пространства. Кроме того, будет и VIP-версия, которая получит сзади только два роскошных кресла.