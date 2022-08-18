Во вторую неделю августа лидером рынка автобусов впервые стал «НЕФАЗ»

Отечественный бренд «НЕФАЗ» стал самым популярным на рынке новых автобусов в России за вторую неделю августа 2022 года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт».

Такое событие можно считать уникальным, поскольку «НЕФАЗ» впервые стал лидером рынка автобусов, хотя всего лишь и в течение одной недели (с 8 по 14 августа). Напомним, что на этом рынке безоговорочно господствует отечественный «ПАЗ» с долей свыше 40%.

За вторую неделю августа новые автобусы «НЕФАЗ» были куплены в количестве 63 единиц, в то время как «пазики» разошлись тиражом в 53 экземпляра. На третьем месте находится российский бренд «Волгабас» (33 шт.), на четвертом – белорусский «МАЗ» (21 шт.), а замкнул пятерку лидеров китайский Yutong (14 шт.). Показатели каждой из оставшихся марок составили не более 5 штук.