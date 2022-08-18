Во вторую неделю августа лидером рынка автобусов впервые стал «НЕФАЗ»

Отечественный бренд «НЕФАЗ» стал самым популярным на рынке новых автобусов в России за вторую неделю августа 2022 года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт».
Такое событие можно считать уникальным, поскольку «НЕФАЗ» впервые стал лидером рынка автобусов, хотя всего лишь и в течение одной недели (с 8 по 14 августа). Напомним, что на этом рынке безоговорочно господствует отечественный «ПАЗ» с долей свыше 40%.
За вторую неделю августа новые автобусы «НЕФАЗ» были куплены в количестве 63 единиц, в то время как «пазики» разошлись тиражом в 53 экземпляра. На третьем месте находится российский бренд «Волгабас» (33 шт.), на четвертом – белорусский «МАЗ» (21 шт.), а замкнул пятерку лидеров китайский Yutong (14 шт.). Показатели каждой из оставшихся марок составили не более 5 штук.
Интересно, что «ПАЗ» уже вторую неделю подряд не является лидером российского рынка автобусов. Так, в первую неделю августа (с 1 по 7 число) это звание завоевал «ЛИАЗ», причем тоже впервые. «ПАЗ» даже занял третье место, пропустив вперед еще и «Волгабас». Но если суммировать показатели двух недель, то он остается лидером. Вот каков расклад за период с 1 по 14 августа: «ПАЗ» (106 шт.), «Волгабас» (87 шт.), «НЕФАЗ» (83 шт.), «ЛИАЗ» (67 шт.).
Более подробная информация о рынке автобусов (и не только) содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ»
Фото: НЕФАЗ