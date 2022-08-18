Американская компания Tesla выпустила 1 млн электромобилей на заводе в Шанхае. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск, добавив, что всего компания произвела уже более 3 млн машин, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, соглашение о строительстве завода Tesla в Шанхае было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в проект составили порядка 50 млрд юаней (около 7,8 млрд долларов). По итогам 2021 года на заводе в Шанхае было выпущено свыше 484 тыс. электромобилей Tesla – рост на 235% в годовом выражении.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tesla планирует построить еще одно предприятие по сборке электромобилей в Шанхае. Новый завод будет расположен недалеко от уже работающего предприятия компании в зоне свободной торговли района Линьган. На нем планируется наладить производство электромобилей Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 тыс. электромобилей в год. Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит компании увеличить сборку электромобилей в Шанхае до 1 млн единиц в год.

Какие электрокары могут появиться в России – читайте в «Календаре новинок».