В России зарегистрировано 830 тысяч легковых автомобилей из КНР

По состоянию на 1 июля 2022 года в нашей стране насчитывается 829,8 тыс. автомобилей китайских марок, что составляет 1,8% от общего числа зарегистрированных легковых машин. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового отчета «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев».

Свыше четверти (27,8%) всех «китайцев» в РФ представлено маркой Chery – таких машин на середину года было зарегистрировано в количестве 231,1 тыс. единиц. Сопоставимые друг с другом показатели имеют Geely и Lifan (159,4 тыс. и 153,2 тыс. шт. соответственно). Седьмая часть «китайского» парка принадлежит бренду Great Wall (118,7 тыс. шт.), а десятая – Haval (82,4 тыс. шт.), который замкнул пятерку лидеров. На долю легковых автомобилей всех остальных брендов из КНР суммарно приходится чуть более 10%.