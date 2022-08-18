Haval Jolion получил гибридную версию

Компания Haval представила гибридную версию компактного кроссовера Haval Jolion для австралийского рынка. Продажи новинки в этой стране начнутся в сентябре нынешнего года, пишет портал Wroom.ru.
Автомобиль оснащен тем же бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра, что и обычная версия кроссовера, но здесь в паре с ним работает еще и электромотор. Суммарная отдача силовой установки – 189 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот и передний привод. Паспортный расход топлива у гибрида составляет 5 литров на 100 км в комбинированном цикле. Для сравнения: обычный бензиновый Haval Jolion потребляет 8,1 литра. Гибридная версия модели также получила обновленный дизайн: изменились бамперы, фары, решетка радиатора. А вот интерьер остался прежним.
Что касается цен, гибридный Haval Jolion будет предлагаться в максимальной комплектации за 41 тыс. австралийских долларов (примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу). Это на семь тысяч дороже обычного бензинового кроссовера с аналогичным оснащением.
Стоит отметить, что компактный кроссовер Jolion является самой популярной моделью Haval на российском рынке. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 6912 этих автомобилей, что в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Кроме того, «Хавейл Мотор Рус» осуществляет дистрибуцию пикапов GWM Poer и GWM Wingle 7.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval начала продажи в Китае нового кроссовера Cool Dog с брутальным дизайном. Новинка разработана на платформе L.E.M.O.N., которая также легла в основу знакомым российским потребителям моделей Jolion и Dargo.
Какие модели из КНР появятся на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Haval