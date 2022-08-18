Haval Jolion получил гибридную версию

Компания Haval представила гибридную версию компактного кроссовера Haval Jolion для австралийского рынка. Продажи новинки в этой стране начнутся в сентябре нынешнего года, пишет портал Wroom.ru.

Автомобиль оснащен тем же бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра, что и обычная версия кроссовера, но здесь в паре с ним работает еще и электромотор. Суммарная отдача силовой установки – 189 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот и передний привод. Паспортный расход топлива у гибрида составляет 5 литров на 100 км в комбинированном цикле. Для сравнения: обычный бензиновый Haval Jolion потребляет 8,1 литра. Гибридная версия модели также получила обновленный дизайн: изменились бамперы, фары, решетка радиатора. А вот интерьер остался прежним.

Что касается цен, гибридный Haval Jolion будет предлагаться в максимальной комплектации за 41 тыс. австралийских долларов (примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу). Это на семь тысяч дороже обычного бензинового кроссовера с аналогичным оснащением.