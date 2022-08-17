Chery привезет в Россию обновленный кроссовер Tiggo 4

Компания Chery анонсировала появление в России обновленного кроссовера Tiggo 4, дата старта продаж которого будет объявлена до конца осени. Информация о комплектациях и стоимость новинки также станет известна позднее, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Компактный кроссовер Tiggo 4 PRO получил радиаторную решетку, выполненную в концептуальном образе 3D-матрицы старших моделей – Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Стилистические изменения коснулись и переднего бампера – в частности, дневные световые ходовые огни теперь выполнены в виде сдвоенных светодиодных полос и обрамлены G-образным элементом отделки. В «старших» комплектациях акцентные детали красного цвета присутствуют на бампере, боковых молдингах, тормозных суппортах, а также элементах интерьера. Для каждой комплектации автомобиля предлагается индивидуальный узор литых колесных алюминиевых дисков.

Новый Chery Tiggo 4 PRO будет доступен на российском рынке в пяти комплектациях и трех комбинациях силовых агрегатов. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (113 л.c., крутящий момент – 138 Нм) предложен в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT18. А 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. идет только в связке с вариатором CVT25.

Габариты кроссовера Tiggo 4 PRO составляют 4318 мм в длину, 1831 мм в ширину и 1662 мм в высоту, колесная база равна 2610 мм В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 л. Клиренс у кроссовера составляет 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.