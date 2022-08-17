На КАМАЗе замечен автомобиль, который может стать «Москвичом»

На КАМАЗе замечен предполагаемый прототип автомобиля, который может стать «Москвичом». На фотографии, которую опубликовал паблик RCI News, стоящий с тягачом КАМАЗ-54901 кроссовер – это электрический JAC Sehol E40X, лишенный «родных» шильдиков. Между тем, ранее КАМАЗ открестился от сходства будущих «Москвичей» с китайскими машинами. Возможно, на площадке проводят испытания модели. Также стало известно, что в перспективе «Москвичи» могут получить платформу электрической «Камы».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство Москвы и КАМАЗ договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей. КАМАЗ выступит технологическим партнером проекта. Также сформирована дорожная карта по созданию российской унифицированной платформы автомобиля, на которой предстоит развивать модельный ряд отечественного легкового автопрома.

До конца 2022 года будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч штук соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: RCI News