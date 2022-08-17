Две марки повысили цены на автомобили в первой половине августа

За период с 1 по 15 августа 2022 года в России подорожали новые автомобили только двух марок. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, проведенного порталом «Цена Авто».

Так, в первой половине августа британский премиум-бренд MINI поднял цены на весь модельный ряд (за исключением электромобиля). Удорожание составило от 137 000 до 160 000 рублей, что эквивалентно 4 – 22% (в зависимости от модели).

В свою очередь АВТОВАЗ повысил цены на две модели LADA. Седан LADA Granta Drive Active в версии Classic’22 прибавил в цене 5 000 рублей, а в комплектации Comfort’22 – 44 000 рублей. Таким образом, удорожание этой модели составило от 0,6% до 5,2%. А вот семейство автомобилей LADA Largus во всех комплектациях стало дороже на 65 000 рублей, или на 4,5 – 5,3%.