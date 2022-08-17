АВТОВАЗ отзывает около 43 тыс. автомобилей LADA Vesta

АВТОВАЗ отзывает почти 43 тыс. автомобилей LADA Vesta с датой отгрузки от 17 сентября 2019 года по 5 июля 2022 года для проведения обновлений программного обеспечения щитка приборов. Обновление прошивки комбинации приборов связано с режимом работы лампы давления масла, сообщает портал «Лада.Онлайн». Информации о данной отзывной кампании на сайте Росстандарта и официальном сайте LADA еще не появилась.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 25789 автомобилей LADA Vesta, что на 62,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в России после LADA Granta.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале августа с конвейера ижевского предприятия сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти в первом квартале 2023-го.

Во сколько обходится содержание автомобилей семейства LADA Vesta (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ