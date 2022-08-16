Дефицит запчастей первыми почувствуют владельцы редких дорогих машин

Чем более дорогим и более редким автомобилем вы владеете сегодня - тем больше опасности у вас, как у владельца, завтра попасть в ситуацию дефицита запасных частей. Об этом специалисты сервиса говорили еще весной - когда только начали действовать санкции против России. И этот же вопрос поднимался во время форума "Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты", который проходит сегодня в Москве. Насколько поможет автосервису параллельный импорт?

Илья Плисов, исполнительный директор ЕвроАвто, член правления Союза Автосервисов, говоря об импорте запчастей в 2022 году, напомнил, что пока в данном секторе автобизнеса паралельный импорт не имел возможности сколько-нибудь серьезно себя проявить. Да, 12 марта вышло Постановление, которое носило в общем-то декларативный харктер. Но лишь 19 апреля появился некий первый перечень Минпромторга с указанием разрешенных товаров, а потом этот список дорабатывался. Только 28 июня вышел Закон, подписанный Президентом РФ. И лишь 4 августа появился новый перечень, по которому стало можно ввозить запчасти, используя механизмы паралельного импорта - вышел большой список автокомпонентов, с указанием официальных кодов.

К этому времени уже стало очевидно, что многие зарубежные производители автокомпонентов финансово мотивированы продолжать сотрудничество с Россией. Некоторые бренды (но неофициально!) готовы поддерживать свой товар, в том числе способствовать поставкам через третьи страны и принимать претензии по гарантиям. И если в компании нет радикально настроенных руководителей или акционеров - то такие производители ищут пути легитимных поставок. Однако пока это нашло отражение только в заявлениях компании Renault, готовой поддержать сервис своих автомобилей в России (на сегодня запчасти Renault исключены из перечня Минпромторга). И сегодня многие хотят посмотреть, как это будет реализовано на практике.

Может случиться и так, что несмотря на открытые двери паралельного импорта, у россиян все равно не получится легальным путем получать запчасти из Европы. Для крупных мировых производителей (вроде Bosch) с их объемами потеря российского рынка останется незаметной. А сотрудничая с небольшими азиатскими компаниями, которые легко переклеивают лейблы, поставщики российских сервисных центров могут вместо оригинальных запчастей начать привозить в нашу страну откровенный контрафакт. Между тем дефицит по ряду позиций на российском рынке запчастей уже ощущается.

Характеризуя ситуацию на рынке, Илья Плисов отметил следующее:

- текущие импортеры до сих пор не перестроили цепочки поставок;

- новые этапы в цепочке поставок несут за собой: удорожание товара, увеличение срока прохождения заказа, ограничение объемов заказа, риски потери поставщика;

- нет возможности анализировать ситуацию в целом (Федеральная таможенная служба с марта 2022 года перестала открыто публиковать свою статистику).

В отличие от импорта автомобилей ввоз запчастей имеет некоторые преимущества: здесь легче решаются вопросы ответственности, когда речь не идет о крупных дорогостоящих деталях (вроде двигателя или коробки передач). Однако у автокомпонентщиков - свои проблемы: им легче поддерживать на складах основные позиции широкораспространенных марок - здесь складам могут помочь те же азиатские страны. Но когда речь идет о дорогих европейских или американских марках/моделях, да еще редких, то с учетом специфики каждого рынка поддерживать сервисом такие автомобили невероятно сложно.

И, кстати, разрешенный параллельный импорт может со временем только усугубить ситуацию с дефицитом: ввозить будут модели и модификации, предназначенные для рынков других стран, соответственно им будут нужны и другие запчасти. Поиск нужных деталей рискует стать еще более сложным.

Какие еще проблемы рынка запчастей для автомобилей и параллельного импорта поднимались на форуме - можно узнать, посмотрев видеотрансляцию форума "Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты" на канале Автостат ТВ.