Мировой авторынок в июле 2022 года вырос на 6%

Мировой авторынок в июле увеличился на 5,8% до 6 млн 918 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 2022 года реализация машин в мире составила 45 млн 478 тыс. единиц (-6,4%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал Китай с показателем 2 млн 474 тыс. машин, что на 33,4% выше показателя годичной давности. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд и обусловлена, в частности, отложенным покупательским спросом, сформировавшимся в период недавних локдаунов в ряде регионов страны, а также запуском новых мер по поддержке авторынка, которые помимо электромобилей теперь распространяются на машины с двигателями внутреннего сгорания. В Америке было реализовано 1 млн 128 тыс. автомобилей – на 11,6% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле составили 910,1 тыс. машин (-8,9%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 36,9% до 213,9 тыс. единиц. В Южной Америке местные дилеры реализовали 205,8 тыс. автомобилей, что на 6,3% больше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (346,5 тыс. шт., -7,2%), Канаду (147,3 тыс. шт., -5,8%) и Корею (140 тыс. шт., -3,7%).

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