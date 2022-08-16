Параллельный импорт: реалии сегодняшнего дня

После того, как ряд иностранных брендов официально объявил об уходе с российского рынка, в нашей стране был легализован параллельный импорт. О том, из каких стран импортируют автомобили, рассказали автоэксперты на форуме «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», который сегодня, 16 августа, проводит агентство «АВТОСТАТ».

Армения – одна из стран, через которую возможен ввоз импортных автомобилей в Россию. По словам соучредителя ADU, учредителя компании «АвтоДегустатор» Арарата Мардояна, способ доставки автомобиля через Армению является одним из самых легких. Он довольно прозрачен и быстр. По денежным переводам, транзакциям и оформлению документов, как правило, не возникает никаких проблем.

Помимо автомобилей, через Армению доставляют и комплектующие. Их ищут по всему миру, в том числе в Мексике, Чили и ряде других стран, поскольку традиционные рынки, такие как Германия или ОАЭ, уже исчерпали себя.

Директор компании «СТАРЛАЙФ» Елена Рассоленко поделилась преимуществами ввоза автомобилей с пробегом из Южной Кореи. Из этой страны везут не только машины корейских брендов, но и европейских, и американских.

В Южной Корее можно приобрести автомобили, которые не представлены в России, Европе или США. Но качество сборки корейских машин значительно выше – это вызвано внутренними требованиями к производству. По словам Елены Рассоленко, они значительно жестче европейских. Кроме того, оплата продуктов происходит в вонах – внутренней валюте Южной Кореи, что значительно упрощает денежный перевод.

Выгоднее всего возить из Кореи автомобили стоимостью от 2,5 млн рублей. Для юридических лиц она не советует привозить транспорт возрастом до 3 лет. Его невыгодно растаможивать.

О секретах ввоза автомобилей из Китая поделился коммерческий директор и соучредитель компании «Нео Карс Москва» Анатолий Курушин. С автозаводов Поднебесной сходит ряд машин европейских брендов, а также практически все автокомпоненты. Это упрощает ввоз иномарок в Россию. Кроме того, при оптовых поставках дилерам и юридическим лицам есть возможность получить дополнительную скидку в 20%. Но главное преимущество европейских машин из Китая – конкурентоспособная стоимость.

Однако, участники рынка уверены, что параллельный импорт просто не способен насытить российский рынок. Основная проблема в том, что очень тяжело ввезти большой объем автомобилей из-за низкой пропускной способности, в том числе и контрольно-пропускных пунктов на таможне.

Логистика – основной камень преткновения, считают эксперты. Например, из Китая морской путь практически невозможен и крайне дорог. Железнодорожный путь – также нежизнеспособный вариант, считает Анатолий Курушин. Все дело в том, что в Китае и России разная ширина железнодорожного полотна. И в этом случае остается только наземный путь.

О тонкостях импорта автомобилей в Россию можно узнать в рамках форума «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», который продолжает свою работу. Задать свои вопросы вы можете в режиме реального времени на канале Автостат ТВ.