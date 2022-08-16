Параллельный импорт: хорош для тех, кто умеет с ним работать

Не все европейские автомобили и автокомпоненты можно заменить Китаем, но для того и создан механизм параллельного импорта, которым просто надо уметь пользоваться. Так считает эксперт ВЭД, сооснователь DigitalVED Анна Фомичева. Выступая сегодня на форуме "Параллельный импорт. Автомобили. Запчасти. Компоненты", она призвала участников не бояться пробовать работать с третьими странами. Но - работать, грамотно оценивая обстановку и обстоятельства.

В своем докладе "Практические кейсы и инструменты для реализации параллельного импорта" Анна Фомичева напомнила, где нужно искать новых поставщиков. Это в первую очередь - страны ШОС и БРИКС. Также это Вьетнам, с которым у нашей страны подписано соглашение о зоне свободной торговли. Еще Иран - с аналогичным торговым соглашением.

Вот несколько советов-тезисов из выступления эксперта:

- Заниматься параллельным импортом нужно, создавая прямые связи. Без участия аутсорсинговых компаний, которые рано или поздно сильно потянут одеяло на себя.

- Россия - импортозависимая страна. Импортозамещение - хороший лозунг, но не верю, что с нами может это случиться за 2 - 3 года. Поэтому однозначно мы смотрим в сторону Китая. Это наш основной торговый партнер.Но для Китая мы - не основной торговый партнер, и это тоже нужно помнить.

- Любая схема импортной поставки должна начинаться с финансовой модели будущей сделки - определить техзадание (что собираемся покупать), провести мониторинг (определить список стран и выделить среди них дружественные России) и пр.

- Занимаясь внешне-экономической деятельностью, необходимо всегда думать немного вперед. Когда ввозите по параллельному импорту, не забывайте о том, что он когда-нибудь кончится. Поэтому вам с самого начала необходимо продвигать собственную торговую марку.

- Необходимо правильно выстроить взаимоотношения с банками, чтобы при необходимости иметь возможность перегонять рубли - в юани, юани - в доллары и наоборот. Старайтесь больше работать с юанями.

- Сегодня главная проблема параллельного импорта даже не в том, что могут возникнуть сложности на таможне. Главное - производители не хотят идти навстречу, важно грамотно строить работу с ними.

- Нужно тщательно продумывать логистику.



Ну, а что касается рисков, то они есть в любом бизнесе. Занимаясь паралелльным импортом автомобилей, можно наткнуться на следующие: обман, увеличение срока доставки (поскольку в механизме участвуют третьи страны), утрата товара, увеличение стоимости доставки. И еще надо понимать, что гарантийного обслуживания товара при таком импорте нет.

Что касается выступлений других участников форума, то они еще впереди. Ознакомиться с ними можно ходе онлайн-трансляции форума автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», которая доступна по ссылке.