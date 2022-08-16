Китайский Hongqi представил роскошный минивэн HQ9

Китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW, представил новый роскошный минивэн под названием HQ9. Стоимость новинки составляет от 400 тыс. юаней (порядка 3 млн 600 тыс. рублей по текущему курсу). Как пишет портал Autonews.ru, премиальный минивэн получил массивную решетку радиатора с вертикальными ламелями, раздвижные двери, узкие светодиодные фары и многочисленные хромированные элементы. Также автомобиль оборудован панорамной крышей, спойлером со стоп-сигналом и необычными фонарями, объединенными светодиодной полосой. Длина Hongqi HQ9 составляет 5222 мм, ширина – 2005 мм, а высота – 1935 мм. Размер колесной базы равен 3200 мм. В семиместном салоне машины установили цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона и кресла, обтянутые кожей. Водителю доступны адаптивный круиз-контроль, функция кругового видеообзора, функция помощи при парковке и система мониторинга слепых зон.

Под капотом Hongqi HQ9 установлен 2-литровый бензиновый турбомотор с четырьмя цилиндрами, развивающий мощность 252 л.с. Также в будущем машина получит гибридную силовую установку. Напомним, бренд Hongqi планирует выйти на российский рынок в четвертом квартале 2022 года и уже определился с модельным рядом для нашей страны. По данным источников портала «Китайские автомобили», отвечать за дистрибуцию в России будет местное представительство FAW. В настоящее время Hongqi занимается сертификацией в России своих новинок. Речь идет о седанах H5 и H9, кроссовере HS5 и электрическом SUV под названием E-HS9.

Что касается модельного ряда Hongqi для российского рынка, то до нашей страны доберется седан Hongqi H5 второго поколения, который только что появился в Китае. Со сменой генерации модель стала крупнее снаружи и просторнее внутри: габариты автомобиля составляют 4988 х 1875 х 1470 мм, колесная база – 2920 мм. На старте продаж машина будет оснащаться двумя силовыми установками на выбор: это 1,5-литровый турбомотор мощностью в 169 л.с. и 2-литровый на 224 «силы». Первый сочетается с 7-диапазонным преселективным «роботом», второй – с 8-ступенчатым «автоматом». Привод только передний. В будущем ожидается гибридная версия, в которой 1,5-литровый ДВС с электродвигателем развивают суммарно 190 л.с. Стоимость нового Hongqi H5 составляет от 159,8 тыс. до 225,8 тыс. юаней (1,4 – 1,97 млн рублей по текущему курсу), в зависимости от силового агрегата. Флагманский Hongqi H9 поражает и роскошью, и габаритами: 5137 x 1904 x 1493 мм при колесной базе 3060 мм. У него тоже два двигателя на выбор: это «скромный» 2-литровый турбомотор на 252 л.с. и 380 Нм (опционально – с системой мягкого гибрида) и топовый 3-литровый V6 на 283 л.с. и 400 Нм. Оба сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод либо задний, либо полный. Стоит отметить, что у этой модели есть даже версия с 4-местным салоном. Цены соответствующие – от 309,8 тыс. до 860 тыс. юаней, то есть примерно 2,5 – 6,9 млн рублей.