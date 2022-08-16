Параллельный импорт - не панацея, а лишь временная мера с непростым механизмом действия

Параллельный импорт в отношении автомобильного рынка - вопрос, вызывающий массу споров среди профессионалов. Есть ли он сегодня в России? Спасет ли принятый Правительством РФ документ российских автолюбителей от дефицита машин и их небывалой дороговизны? Как сделать недействующий ЭПТС на уже ввезенный автомобиль действующим? Что нужно изменить, чтобы покупатель мог пользоваться гарантией на автомобиль, ввезенный в страну с помощью паралельного импорта. Многие из этих вопросов поднимались во время форума "Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты", проходящего сегодня в Москве.



К сожалению, первый опыт тех, кто решил воспользоваться заявлением о паралелльном импорте и кинулся в соседние страны, чтобы привезти в нашу страну партию иномарок - взамен тех, которых покупатели лишились после объявленных России санкций - показал, что спешка в этом деле имеет серьезные последствия. Необходимо соблюдать правила игры - тот механизм, который есть, пока сырой, несовершенный, сложный, имеет массу юридических противоречий, но другого нет. И, вероятно, не будет. И это точно не инструмент массового применения для дилеров, считают эксперты.



При ввозе автомобиля путем паралельного импорта необходимо учитывать очень много всяких нюансов. И возраст автомобиля, и его экокласс (не ниже "Евро-5", если ввозом занимается юрлицо), наличие системы "ЭРА-ГЛОНАСС", наличие документов, с помощью которых можно будет получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и разрешение на его эксплуатацию на территории России (речь идет о специально аккредитованных лабораториях, которые будут проводить испытания, и для физлиц они проще и дешевле). Да, сегодня физическому лицу ввезти единично автомобиль намного проще и дешевле, чем юридическому - целую партию (для этого предстоит проводить серьезный цикл испытаний в аккредитованных лабораториях).



Проблемы у покупателя могут возникнуть уже на стадии оформления электронного паспорта, напомнил Илья Минкин (АО "Электронный паспорт"). Эксперт привел ряд конкретных примеров, когда автомобиль был ввезен через третьи страны, на него был оформлен ЭПТС, а в ГИБДД отказались признать такой паспорт действующим. Потому что, опять же, есть масса нюансов.

Сергей Аникеев, заместитель генерального директора по техническому регулированию НАМИ, рассказал о действующей процедуре оценки соответствия транспортных средств. О том, какие регламенты действуют (Договор о Евразийском Экономическом Союзе, Постановление 855, Технический регламент "О безопасности колесных средств"). Да, сегодня временно правительство упростило ряд требований. Тем не менее, когда автомобиль поступает из третьих стран, то он привозится с учетом требований, действующих в третьих странах. Поэтому оценке безопасности, технической экспертизе подлежит КАЖДЫЙ ввозимый такой автомобиль. Выпускать в обращение автомобили только на основании договора купли-продажи никто не будет.



Независимый эксперт Сергей Бургазлиев напомнил, что реальный спрос на автомобили на рынке есть. По его мнению, рынок новых автомобилей в 2022 году мог бы иметь объем 1,2 - 1,3 млн, но будет где-то в районе 600 тысяч штук. Развитию паралельного импорта мешает несовершенство механизма. Есть нюансы, связанные с аккредитованными организациями, которые дистанционно могут проводить экспертизу ввезенных машин (на основании ОТТС, фотографий и ряда других документов), есть вопросы, связанные с понятием "оригинальные автокомпоненты" (компоненты могут быть не брендированными, но оригинальными, от этого они не становятся хуже), вопрос грантии на покупку ("Закон о защите прав потребителя" никто не отменял, но надо понимать, что привычную полноценную гарантию на параллельный импорт ожидать не приходится).



Эксперт по ВЭД Мария Шувалова напомнила, что по сути, разрешив параллельный импорт, государство дало добро на "юридический контрафакт". Здесь даже не законодательный момент - он лежит в политической плоскости. И уже этот факт не позволит завезти на авторынок большое количество продукции. Надо понимать, что партии будут небольшие (на большие - не даст согласие производитель), в цепочке от производителя до покупателя будет больше звеньев и продукция вместо того, чтобы стать дешевле, станет дороже.



Эксперты привели конкретные примеры, связанные с параллельным импортом. Более подробно об этом можно узнать в ходе онлайн-трансляции форума автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты», которая доступна по ссылке.