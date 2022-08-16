80% импортируемых в РФ новых легковых автомобилей – из Китая

Тема параллельного импорта автомобилей стала одной из ключевых после того, как против России начали вводиться санкции. Вокруг этой темы много споров и вопросов. Собрать коллег и поделиться знаниями в профессиональном сообществе решило аналитическое агентство «АВТОСТАТ» на форуме автомобильного бизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты».
Первыми спикерами стали директор агентства Сергей Целиков и исполнительный директор Сергей Удалов. Они рассказали о ситуации на авторынке в текущих условиях.
В 2022 году пик импортируемых автомобилей пришелся на февраль. Тогда в нашу страну было ввезено более 32 тысяч машин. При этом, доля новых автомобилей составила 65%. В июле было импортировано 25 тысяч легковых автомобилей. Однако, доля новых машин составила лишь 32%. Остальные – с пробегом.
Из иностранных государств привозят автомобили как юридические лица, так и обычные граждане. Однако, доля физических лиц постоянно растет. И если в феврале физлицами было импортировано только 2% от общего объема ввозимых новых легковых автомобилей, то уже в июле этот показатель вырос в 10 раз – до 20%.
В сегменте автомобилей с пробегом ситуация иная. Юридические лица практически не ввозят в страну подержанные машины. Это делают обычные граждане. Начиная с января, доля физлиц превышает 90%. Уже в июле 99% б/у машин было ввезено «физиками».
Из каких стран чаще всего импортируют машины? В 1 квартале в сегменте новых легковых автомобилей лидировали Китай (28,3%), Бельгия (25,2%) и Германия (17,4%). Во 2 квартале ситуация изменилась. В лидерах также остается Китай (80,6%). На втором месте – Южная Корея (7%), на третьем – Япония (2,6%). Доля китайских автомобилей выросла в несколько раз.
В сегменте автомобилей с пробегом и в первом, и во втором квартале в лидерах находится Япония. С долей рынка в 86,6% и 87,4% соответственно. На втором месте с огромным отставанием – Беларусь (1 квартал – 3,9%, 2 квартал – 2,8%). На третьем месте в первом квартале была Германия (2,5%), во втором – США (2,3%).
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Фото: Chery, EXEED