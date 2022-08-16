80% импортируемых в РФ новых легковых автомобилей – из Китая

Тема параллельного импорта автомобилей стала одной из ключевых после того, как против России начали вводиться санкции. Вокруг этой темы много споров и вопросов. Собрать коллег и поделиться знаниями в профессиональном сообществе решило аналитическое агентство «АВТОСТАТ» на форуме автомобильного бизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты».

Первыми спикерами стали директор агентства Сергей Целиков и исполнительный директор Сергей Удалов. Они рассказали о ситуации на авторынке в текущих условиях.

В 2022 году пик импортируемых автомобилей пришелся на февраль. Тогда в нашу страну было ввезено более 32 тысяч машин. При этом, доля новых автомобилей составила 65%. В июле было импортировано 25 тысяч легковых автомобилей. Однако, доля новых машин составила лишь 32%. Остальные – с пробегом.

Из иностранных государств привозят автомобили как юридические лица, так и обычные граждане. Однако, доля физических лиц постоянно растет. И если в феврале физлицами было импортировано только 2% от общего объема ввозимых новых легковых автомобилей, то уже в июле этот показатель вырос в 10 раз – до 20%.