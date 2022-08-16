В Москве открылся форум «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты»

Сегодня, 16 августа, агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты». Столь масштабное мероприятие на такую актуальную тему организовано нами впервые.

В очном формате на B2B-площадке форума встречаются представители автобизнеса – руководители, специалисты отделов развития бизнеса, продаж, снабжения, IT и другие. С коллегами-практиками они обсудят инструменты и возможности параллельного импорта, экономику и логистику в современных условиях, а также перспективы работы с разными странами – как СНГ, так и дальнего зарубежья.

Программа мероприятия состоит из четырех блоков:

- Законы и практика их применения.

- География и практика параллельного импорта.

- Дилеры и НСТО.

- Вопросы F&I в практике параллельного импорта.

Зарегистрироваться для онлайн-участия – можно здесь.