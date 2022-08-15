Вторая неделя августа ознаменовалась падением авторынка

За вторую неделю августа 2022 года в России было куплено 11335 единиц новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 6% меньше, чем за первую неделю.

Три четверти от этого количества пришлось на сегмент легковых машин – с 8 по 14 августа жители РФ приобрели их в объеме 8509 штук. Это на 7% меньше, чем неделей ранее (с 1 по 7 августа).

Рынок грузовиков остался на уровне первой недели месяца – 1537 купленных экземпляров. На 3% сократился рынок легких коммерческих машин (LCV), которые разошлись тиражом в 1090 единиц. Сильнее всего упал сегмент автобусов – на 12% до 199 штук.

Более подробная информация о еженедельном состоянии рынка в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ