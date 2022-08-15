Haval начал продажи нового кроссовера Cool Dog

Компания Haval начала продажи в Китае нового кроссовера Cool Dog с брутальным дизайном. Стоимость новинки составляет от 123,8 тыс. до 149,8 тыс. юаней, что составляет 1,1 - 1,3 млн рублей по текущему курсу.

Как пишет портал Autonews.ru, новый Haval Cool Dog разработан на платформе L.E.M.O.N., которая также легла в основу знакомым российским потребителям моделей Jolion и Dargo. Длина Cool Dog составляет 4520 мм, размер колесной базы - 2710 мм.

Начальные комплектации Haval Cool Dog получили 1,5-литровый бензиновой турбомотор с отдачей 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Топовые версии машины оснащены таким же двигателем мощностью 184 л.с., причем такие модификации Cool Dog можно купить с приводом на все колеса. В будущем не исключается появление гибридной модификации автомобиля.