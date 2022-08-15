Haval начал продажи нового кроссовера Cool Dog

Компания Haval начала продажи в Китае нового кроссовера Cool Dog с брутальным дизайном. Стоимость новинки составляет от 123,8 тыс. до 149,8 тыс. юаней, что составляет 1,1 - 1,3 млн рублей по текущему курсу.
Как пишет портал Autonews.ru, новый Haval Cool Dog разработан на платформе L.E.M.O.N., которая также легла в основу знакомым российским потребителям моделей Jolion и Dargo. Длина Cool Dog составляет 4520 мм, размер колесной базы - 2710 мм.
Начальные комплектации Haval Cool Dog получили 1,5-литровый бензиновой турбомотор с отдачей 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Топовые версии машины оснащены таким же двигателем мощностью 184 л.с., причем такие модификации Cool Dog можно купить с приводом на все колеса. В будущем не исключается появление гибридной модификации автомобиля.
Салон автомобиля получил цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Новинка оборудована панорамным люком, аудиосистемой JVC с 18 динамиками и продвинутой навигационной системой.
Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Кроме того, «Хавейл Мотор Рус» осуществляет дистрибуцию пикапов GWM Poer и GWM Wingle 7.
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 14723 автомобиля Haval, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 6912 реализованных машин (рост в 3,7 раза). Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo.
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Фото: Haval