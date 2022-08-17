Компания Chevrolet представила новый кроссовер Seeker, который стал третьей моделью в сегменте компактных SUV после Tracker и Trailblazer. Новинка, разработанная для Китая общими усилиями General Motors и SAIC, первое время автомобиль будет продаваться на внутреннем рынке страны, но в будущем может получить статус глобальной модели. По неофициальным данным, Chevrolet Seeker могут привезти в Южную Америку и США.

Как пишет портал Motor.ru , Seeker (в переводе – «искатель») представляет собой компактный кроссовер длиной 4,5 метра при колесной базе в 2,7 метра, так что в модельной линейке Chevrolet он займет нишу между Trailblazer и Equinox. Как и предполагалось, на китайском рынке новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л мощностью 179 л.с., пару которой составляет вариатор. Привод только передний.

Пока официально показана только топовая версия Seeker RS со спортивным обвесом, панорамной крышей и 18-дюймовыми колесными дисками, в то время как кроссоверам в более доступных исполнениях будут положены 17-дюймовые. В салоне установлены два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый. Для мультимедийной системы заявлены обновление «по воздуху» и поддержка Apple CarPlay. В список оснащения включена вентиляция передних кресел.

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Фото: Chevrolet