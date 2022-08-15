Chevrolet представила пикап Colorado нового поколения

Компания Chevrolet представила среднеразмерный пикап Colorado нового поколения, производство которого будет налажено на заводе в штате Миссури. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж, который намечен на начало следующего года, пишет портал Motor.ru.
Новый Chevrolet Colorado – это по-прежнему рамный пикап с независимой подвеской спереди и неразрезным мостом на рессорах сзади, при этом шасси было модернизировано. Пикап теперь предлагается только с двухрядной кабиной и единственным вариантом грузовой платформы. Зато для модели теперь доступны три внедорожные модификации: Z71, Trail Boss и ZR2. Их отличия заключаются в величине дорожного просвета, настройках подвески, колесах и дизайне переднего бампера. Клиренс в зависимости от варианта исполнения составляет от 227 до 272 мм, угол въезда – от 29,1 до 38,3 градуса, а последние две версии оснащены еще и самоблокирующимся дифференциалом на задней оси. Кроме того, некоторые версии оборудованы системой выбора режимов движения, предназначенных для передвижения по пересеченной и каменистой местности, а также множеством водительских ассистентов.
Длина нового Chevrolet Colorado достигает 5411 мм при 3338-миллиметровой колесной базе (+79 мм). В грузовом отсеке появилось восемь петлей для крепления груза, 110-вольтовая розетка, «рейки» для перевозки велосипедов, фиксатор промежуточного положения откидывающегося борта и герметичный охлаждаемый отсек глубиной почти 10 см.
Салон нового Chevrolet Colorado получил 11,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов, которые доступны уже в базовой комплектации. Пикап оборудован десятью бортовыми камерами, одна из которых находится под днищем и помогает при проезде сложных участков на бездорожье. Эта камера входит в пакет опций Desert Boss, состоящий из особого переднего бампера, колес с бедлоками, дуги за кабиной и прожекторов.
Под капотом Colorado находится безальтернативный четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 2,7 л, отдача которого в зависимости от исполнения составляет 240 или 314 л.с. (351 или 582 Нм соответственно). В паре с агрегатом работает 8-ступенчатый «автомат» и подключаемый полный привод. Турбодизель и бензиновый V6 для модели больше не доступны.
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Фото: Chevrolet