Chevrolet представила пикап Colorado нового поколения

Компания Chevrolet представила среднеразмерный пикап Colorado нового поколения, производство которого будет налажено на заводе в штате Миссури. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж, который намечен на начало следующего года, пишет портал Motor.ru.

Новый Chevrolet Colorado – это по-прежнему рамный пикап с независимой подвеской спереди и неразрезным мостом на рессорах сзади, при этом шасси было модернизировано. Пикап теперь предлагается только с двухрядной кабиной и единственным вариантом грузовой платформы. Зато для модели теперь доступны три внедорожные модификации: Z71, Trail Boss и ZR2. Их отличия заключаются в величине дорожного просвета, настройках подвески, колесах и дизайне переднего бампера. Клиренс в зависимости от варианта исполнения составляет от 227 до 272 мм, угол въезда – от 29,1 до 38,3 градуса, а последние две версии оснащены еще и самоблокирующимся дифференциалом на задней оси. Кроме того, некоторые версии оборудованы системой выбора режимов движения, предназначенных для передвижения по пересеченной и каменистой местности, а также множеством водительских ассистентов.