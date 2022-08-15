Параллельный импорт: исключительное право на ввоз автомобилей, законы и разрешения

Уже завтра, 16 августа, агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве форум автобизнеса «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты». На одной дискуссионной площадке встретятся представители самых разных сторон автобизнеса – руководители автомобильных предприятий и дилерских центров, специалисты отделов развития, маркетинга, сервиса, руководители лизинговых и кредитных организаций, многие другие. К форуму проявляют активное внимание представители законодательной власти и эксперты в области международных отношений и международного права. Некоторые из них привлечены к участию в качестве спикеров и консультантов.

Со своим докладом «Параллельный импорт. Законы и реальность» выступит независимый эксперт Сергей Бургазлиев. Он расскажет не только о нормах федеральных законов и технических регламентах, связанных с параллельным импортом автомобилей, но и пояснит, почему Правительство РФ пошло на такие шаги. Его задача – показать, как на практике увязать разрешения, принятые по параллельному импорту с запретами ЕАЭС, пояснить, что такое «исключительные права» и как их применять в изменившихся условиях на рынке.

Правовой блок форума представлен очень сильной командой: помимо Бургазлиева, в качестве спикеров здесь выступят эксперт по внешне-экономической деятельности Мария Шувалова, заместитель генерального директора по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев.

Не менее интересны и другие блоки программы – «География и практика параллельного импорта» (что везем, из каких стран, в каких количествах, с какими особенностями уже столкнулись и как их можно решать), «Дилеры и НСТО» (кто операторы и как работать с поставками, как решать проблемы запчастей и гарантийного обслуживания) и ряд других.

Организаторы форума – специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» – постарались устроить так, чтобы участники получили ответы на все свои вопросы, связанные с параллельным импортом – напрямую от спикеров, в ходе участия в круглых столах и дискуссиях, а также используя возможности нетворкинга, тет-а-тет с теми участниками, кто уже активно ввозит автомобили, пользуясь открывшимися возможностями.

До форума «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты» осталось меньше суток – стартуем в 10.00 (по Москве). Еще есть время «заскочить в последний вагон», успев зарегистрироваться для участия. Сделать это можно здесь.