Доля LADA во вторую неделю августа достигла почти 40%

За вторую неделю августа в России было куплено 3342 новых легковых автомобиля LADA, что составляет 39,3% от общего объема. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт». Эксперты также отмечают, что данный показатель является рекордным, если рассматривать период с 2007 года.

Доля остальных марок на российском рынке за период с 8 по 14 августа даже не достигла 10%, а в ТОП-5 здесь попали: Kia (790 шт.), Hyundai (735 шт.), Chery (564 шт.) и Haval (519 шт.). У других брендов объемы рынка составили менее 500 машин.

Что касается модельных предпочтений, то во вторую неделю августа россияне чаще всего приобретали автомобили семейства LADA Granta – в общей сложности 2411 единиц. На втором месте, с огромным отставанием, находится LADA Vesta (439 шт.). Лучшей среди иномарок стал кроссовер Haval Jolion, который за семь дней разошелся тиражом в 320 экземпляров. За ним в рейтинге расположились Chery Tiggo 7 PRO и Hyundai Creta (293 и 230 шт. соответственно).