АВТОВАЗ планирует увеличить производство автомобилей LADA Granta и Niva

АВТОВАЗ планирует увеличить темпы производства автомобилей LADA Granta и Niva. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил глава компании Максим Соколов, по словам которого, скорость сборочной линии Granta планируется увеличить с порядка 40 до почти 50 автомобилей в час, производительность конвейера, на котором выпускаются внедорожники LADA Niva Legend и Niva Travel, до 38 машин в час.

Как отметил Максим Соколов, перед АВТОВАЗом стоит масштабная задача по обеспечению выпуска на площадке в Тольятти до 500 тыс. автомобилей в год со следующего года. В связи с этим, в частности, было принято решение о переносе производства модели LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти, поскольку мощности ижевского завода позволяли выпускать только 150 тыс. автомобилей в год. Рестарт производства LADA Vesta на мощностях АВТОВАЗа запланирован на начало весны 2023 года – флагманская модель будет выпускаться на линии B0 производительностью до 60 автомобилей в час.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, на котором с 6 июня действовала «четырехдневка», сегодня, 15 августа, приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе. А с 29 августа по 27 ноября 2022 года АВТОВАЗ планирует работать шесть дней в неделю, причем будут задействованы все три сборочные линии: LADA Granta (в две смены), LADA Niva (в одну смену) и В0 (в две смены), на которой должен быть возобновлен выпуск LADA Largus. Таким образом, во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тысяч автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – за семь месяцев 2022 года было куплено 83564 легковых автомобиля LADA, что на 63,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

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Фото: АВТОВАЗ